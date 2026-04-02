USA, tassi su mutui salgono per quinta settimana consecutiva: trentennale al 6,46%

I dati Freddie Mac

(Teleborsa) - I tassi dei mutui negli Stati Uniti sono aumentati per la quinta settimana consecutiva. Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.



Il tasso medio dei mutui a tasso fisso trentennale si è attestato al 6,46% al 2 aprile 2026, in aumento rispetto al 6,38% della settimana precedente. Un anno fa, il tasso medio dei mutui a tasso fisso trentennale era del 6,64%.



Il tasso medio dei mutui a tasso fisso quindicennale si è attestato al 5,77%, in aumento rispetto al 5,75% della settimana precedente. Un anno fa, il tasso medio dei mutui a tasso fisso quindicennale era del 5,82%.



"Il tasso medio dei mutui a tasso fisso trentennale è leggermente aumentato, attestandosi al 6,46% questa settimana - ha dichiarato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac - Con la stagione primaverile degli acquisti immobiliari in pieno svolgimento, chi desidera acquistare casa dovrebbe ricordarsi di confrontare le offerte per trovare il tasso di interesse migliore, in quanto potrebbe far risparmiare migliaia di dollari richiedendo più preventivi".







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