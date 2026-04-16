Saipem, Eni-CDP presentano lista congiunta per nomina del collegio sindacale

(Teleborsa) - Eni e CDP Equity, in vista dell'assemblea degli azionisti di Saipem convocata per il prossimo 12 maggio, presenteranno una lista congiunta per la nomina del collegio sindacale, con i seguenti candidati: Matteo Adinolfi, Sindaco effettivo; Antonella Fratalocchi, Sindaco effettivo; Maria Francesca Talamonti, Sindaco supplente.



Eni è titolare di 422.920.192 azioni ordinarie di Saipem, rappresentative del 21,19% della totalità delle azioni ordinarie. CDP Equity è titolare di 255.841.728 azioni ordinarie di Saipem, rappresentative del 12,82% della totalità delle azioni ordinarie.

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