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Eurozona: l'EURO STOXX Telecommunications in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Telecommunications in forte calo
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni crolla dell'1,78%, scendendo fino a 391,94 punti.
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