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EURO STOXX Telecommunications, scendono le quotazioni a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Telecommunications, scendono le quotazioni a Eurozona
Profondo rosso per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 387,99 punti, in netto calo del 3,94%.
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