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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Si muove in retromarcia l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che scivola a 405,79 punti.
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