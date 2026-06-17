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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata negativa per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la seduta a 415,52 punti, in calo dell'1,01%.
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