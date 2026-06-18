Milano
16:32
52.707
+0,21%
Nasdaq
16:32
30.203
+1,79%
Dow Jones
16:32
51.720
+0,44%
Londra
16:32
10.384
-1,19%
Francoforte
16:32
24.992
+0,23%
Giovedì 18 Giugno 2026, ore 16.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 giugno 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 416,42 punti.
Condividi
Leggi anche
Vola a Eurozona l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Telecommunications
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
+0,36%
Altre notizie
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Telecommunications
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto