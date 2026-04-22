Francoforte: in calo Kion

(Teleborsa) - Ribasso per Kion , che presenta una flessione dell'1,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Kion si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,37 Euro. Prima resistenza a 46. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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