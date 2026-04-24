Francoforte: seduta difficile per Kion

(Teleborsa) - Si muove in perdita Kion , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,86% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kion . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,55 Euro. Primo supporto visto a 43,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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