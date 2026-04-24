Francoforte: seduta difficile per Kion
(Teleborsa) - Si muove in perdita Kion, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kion. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,55 Euro. Primo supporto visto a 43,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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