Germania dimezza previsioni di crescita per 2026 allo 0,5% con guerra in Iran

(Teleborsa) - Il governo tedesco prevede ora solo un modesto aumento del prodotto interno lordo (PIL) corretto per i prezzi, pari allo 0,5% per l'anno in corso, rispetto a un'ipotesi precedente dell'1%. È quanto si legge nelle previsioni di primavera, dove viene sottolineato che il conflitto in Medio Oriente, con la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, ha causato carenze e aumenti dei prezzi dell'energia e di altre materie prime, con ripercussioni su imprese e famiglie in Germania.



Ipotizzando una rapida risoluzione del conflitto, tuttavia, gli oneri dovrebbero diminuire gradualmente nel corso dell'anno, consentendo agli stimoli fiscali di diventare percepibili. Si prevede ora una crescita del PIL reale dello 0,9% per il 2027 (dall'1,3% previsto in precedenza). Il tasso di inflazione dovrebbe attestarsi al 2,7% quest'anno e al 2,8% il prossimo.



Le esportazioni tedesche rimangono deboli, in parte a causa della ridotta competitività. La ripresa dell'economia tedesca è trainata principalmente dalla domanda interna. Nonostante la perdita di potere d'acquisto derivante dallo shock dei prezzi dell'energia, i consumi privati ??rimangono un pilastro dell'economia tedesca, trainati dall'aumento dei redditi reali. Gli stimoli fiscali incrementeranno ulteriormente la formazione lorda di capitale, mentre la spesa pubblica, in particolare per infrastrutture e difesa, contribuirà alla crescita economica complessiva.



"La ripresa economica prevista per quest'anno è ancora una volta ostacolata da shock geopolitici esterni - ha detto la ministra dell'Economia e dell'Energia, Katherina Reiche - La guerra in Iran sta facendo lievitare i prezzi dell'energia e delle materie prime. Ciò mette a dura prova le famiglie e aumenta i costi per l'economia tedesca. Con il pacchetto di aiuti sui carburanti e il programma energetico immediato, noi, come governo federale, abbiamo reagito rapidamente e con decisione per fornire sostegno ai cittadini e alle nostre imprese".



"Questo aiuta nel breve termine, ma non affronta le cause strutturali della debole crescita tedesca - ha aggiunto - Per un'economia in crescita e competitiva, abbiamo bisogno anche di riforme strutturali di ampio respiro. Dobbiamo affrontare il problema del carico fiscale e contributivo, che è eccessivamente elevato rispetto agli standard internazionali, ridurre i costi energetici e snellire la burocrazia. Le nostre imprese hanno bisogno di spazio per respirare di nuovo, dalle start-up alle medie imprese fino alle società quotate nel DAX. La Germania può fare di meglio se promuoviamo l'innovazione invece di limitarci a gestire lo status quo".



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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