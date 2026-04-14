Cina, export sotto le attese e import in impennata con guerra in Iran a marzo

(Teleborsa) - A marzo 2026, la crescita delle esportazioni cinesi ha subito un forte rallentamento, mentre le importazioni sono aumentate significativamente, a causa di fattori legate al Capodanno lunare (la festività più importante del Paese) combinati con le ripercussioni della guerra in Iran sui prezzi di materie prime ed energia.



Secondo i dati doganali pubblicati questa mattina, le esportazioni sono cresciute del 2,5% in dollari statunitensi il mese scorso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato inferiore al consensus che prevedeva una crescita dell'8,3%, e in calo rispetto all'aumento combinato del 21,8% registrato nei primi due mesi dell'anno.



Le importazioni sono aumentate del 27,8% a marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnando la crescita più forte da novembre 2021, superando nettamente le aspettative di un aumento dell'11,1% e accelerando rispetto al 19,8% dei due mesi precedenti messi insieme.



La Cina pubblica i dati commerciali combinati di gennaio e febbraio a causa delle fluttuazioni legate al Capodanno lunare.



Il surplus commerciale della Cina si è attestato a 51,1 miliardi di dollari a marzo, in calo rispetto ai 213,6 miliardi di dollari del mese precedente e sotto i 107,2 miliardi di dollari attesi.

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