Petrolio, OPEC: debole domanda nel 2° trimestre per guerra sarà compensata nel resto dell'anno

Il report mensile

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC) continua a prevedere che la crescita della domanda globale di petrolio per il 2026 è prevista a 1,4 milioni di barili al giorno (mb/d), su base annua, invariata rispetto alla stima del mese precedente. Per la Cina, la crescita del primo trimestre 2026 è stata rivista al rialzo, sulla base dei dati effettivi ricevuti e di una performance migliore del previsto, si legge nel Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato.



La crescita della domanda per il secondo trimestre 2026 è stata rivista al ribasso sia per i paesi OCSE che per quelli non OCSE, principalmente a causa di "una lieve e transitoria debolezza nella crescita della domanda di petrolio, dovuta agli sviluppi in corso in Medio Oriente". Tuttavia, l'OPEC "prevede che tale debolezza venga compensata nella seconda metà dell'anno".



Nel complesso, la domanda di petrolio nei paesi OCSE nel 2026 dovrebbe crescere di circa 0,1 mb/d, con le Americhe a trainare la crescita e un ulteriore supporto dall'Europa OCSE, mentre nella regione Asia-Pacifico OCSE si prevede un leggero calo. Nei paesi non OCSE, si prevede che la domanda di petrolio nel 2026 registrerà una solida crescita di 1,3 milioni di barili al giorno (mb/d) su base annua, trainata da Cina, altri paesi asiatici e India, e ulteriormente sostenuta da Africa, Medio Oriente e America Latina.



Anche le previsioni per la domanda globale di petrolio nel 2027 indicano una crescita robusta di 1,3 mb/d su base annua, invariata rispetto alla stima del mese precedente. Si prevede che la domanda nei paesi OCSE aumenterà di 0,1 mb/d su base annua, mentre nei paesi non OCSE dovrebbe crescere di circa 1,2 mb/d.



Nel report dell'OPEC le previsioni di crescita economica globale rimangono invariate rispetto alla valutazione del mese scorso, al 3,1% per il 2026 e al 3,2% per il 2027. Le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti rimangono al 2,2% per il 2026 e al 2,0% per il 2027. Nell'Eurozona, le previsioni di crescita economica rimangono all'1,2% sia per il 2026 che per il 2027. Le previsioni di crescita economica del Giappone rimangono allo 0,9% sia per il 2026 che per il 2027. Le previsioni di crescita economica per la Cina rimangono al 4,5% sia per il 2026 che per il 2027. Le previsioni di crescita economica dell'India rimangono al 6,6% per il 2026 e al 6,5% per il 2027. Le previsioni di crescita economica del Brasile rimangono al 2,0% per il 2026 e al 2,2% per il 2027. Le previsioni di crescita economica della Russia rimangono all'1,3% per il 2026 e 1,5% per il 2027.

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