Germania, think tank tagliano stime di crescita 2026 allo 0,6%: pesa lo shock energetico iraniano

(Teleborsa) - I cinque principali istituti di ricerca economica tedeschi – DIW, ifo, Kiel, IWH e RWI – hanno drasticamente rivisto al ribasso le previsioni nel loro "Joint Economic Forecast" primaverile. La Germania crescerà solo dello 0,6% nel 2026 (dal precedente 1,3%) e dello 0,9% nel 2027 (da 1,4%), frenata dallo shock dei prezzi energetici innescato dal conflitto in Iran.



L'inflazione è attesa al 2,8% nel 2026 (da 2,0%) e al 2,9% nel 2027. Il deficit pubblico salirà al 3,7% del PIL nel 2026 e al 4,2% nel 2027, spinto dal massiccio ricorso al debito per difesa, infrastrutture e clima, con il debito lordo che raggiungerà il 67,2%. Sul mercato del lavoro si attende un tasso di disoccupazione al 6,4% e una flessione dell'occupazione di circa 100.000 unità.



Timo Wollmershaeuser dell'istituto ifo ha commentato: "Lo shock colpisce duramente la ripresa, ma la politica fiscale espansiva sostiene l'economia interna evitando un crollo maggiore."

















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