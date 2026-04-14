Germania, prezzi all'ingrosso ai massimi in tre anni a marzo con impatto guerra

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano a marzo 2026 un aumento del 2,7% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis). Il dato è superiore delle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,4%.



I prezzi all'ingrosso su base annuale salgono del 4,1% contro il +1,2% registrato a febbraio. Un aumento dei prezzi su base annua superiore si è verificato l'ultima volta a febbraio 2023 (+9,5% rispetto a febbraio 2022).



"Il significativo aumento dei prezzi registrato a marzo 2026 è stato in gran parte attribuibile al conflitto in Iran e in Medio Oriente, che ha comportato un aumento dei prezzi all'ingrosso dei prodotti energetici e delle materie prime, in particolare", ha detto Destatis.

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