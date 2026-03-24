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Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings
Seduta positiva per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che avanza bene dell'1,92%.
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