USA, fiducia consumatori a marzo sale contro le attese a 91,9 punti

(Teleborsa) - Cresce più del previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un incremento dell'indice a 91,9 punti, nel mese di marzo, rispetto agli 91,0 punti del mese di febbraio (rivisto da un preliminare di 91,2 punti) e contro una discesa fino a 87,8 punti attesa dal consensus.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente aumenta di 4,6 punti e si porta a 123,3 punti, mentre l'indice sulle attese diminuisce di 1,7 punti a 70,9 punti.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

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