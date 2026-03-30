LOT Polish Airlines lancia voli diretti tra Roma a Cracovia

(Teleborsa) - Il nuovo volo diretto da Roma consente di raggiungere Cracovia in poco più di due ore. LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e partner integrato di Miles & More, ha inaugurato un nuovo collegamento, operativo tutto l'anno, tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e la nota "città di re e di santi" nel sud della Polonia. Il programma prevede voli di metà giornata lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.



I voli diretti di LOT Polish Airlines per Cracovia sono il lunedì e venerdì, volo LO 2142 da Roma Fiumicino con partenza alle 12:40, arrivo a Cracovia alle 14:45 (ora locale) e martedì, giovedì e domenica, volo LO 2142 da Roma Fiumicino con partenza alle 13:00, arrivo a Cracovia alle 15:05 (ora locale).



LOT Polish Airlines opera su questa nuova rotta con moderni Boeing 737 MAX 8 configurati nelle due classi LOT Business Class e LOT Economy Class.



"Siamo lieti di poter ampliare la nostra operatività da Roma Fiumicino con nuovi voli per Cracovia. Significa offrire più opzioni e più possibilità di viaggio ai passeggeri del bacino di utenza di Roma", afferma Amit Ray, Director for Italy, DACH Markets, Malta and India, e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines. "Per noi l'Italia è un mercato d'importanza strategica dalla crescita significativa. Con l'aggiunta di questa nuova rotta, soddisfiamo le richieste degli operatori del settore turistico e rispondiamo alla crescente domanda dei turisti e di chi viaggia per affari".



"Celebriamo l'espansione di LOT Polish Airlines a Roma con il nuovo collegamento diretto per Cracovia – dichiara Claudio Faustini, Head of Route Development di Aeroporti di Roma. La Polonia rappresenta un mercato di primaria rilevanza, con oltre 1,6 milioni di passeggeri da e per Roma nel 2025. L'introduzione di questa nuova rotta amplia l'offerta a disposizione dei passeggeri e rafforza ulteriormente l'accessibilità tra i due Paesi, contribuendo al consolidamento dei rapporti economici, culturali e turistici e sostenendo la crescita del traffico internazionale della Capitale, in linea con la strategia di sviluppo del network di Aeroporti di Roma".



Oltre ai nuovi voli tra Roma e Cracovia, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, opera anche due voli giornalieri non-stop tra l'Aeroporto di Fiumicino e Varsavia, hub globale della compagnia di bandiera polacca. A Varsavia, grazie ai numerosi voli in coincidenza, i passeggeri possono comodamente proseguire verso le altre destinazioni della rete di LOT, con collegamenti per tutta l'Europa, l'Asia centrale e meridionale, l'Estremo Oriente e il Nord America.





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