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Banca Akros rinnova il CdA: Paoloni confermato presidente, Anolli vicepresidente, Puccio AD

Finanza
Banca Akros rinnova il CdA: Paoloni confermato presidente, Anolli vicepresidente, Puccio AD
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Banca Akros, la Corporate & Investment Bank del Gruppo Banco BPM, ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Mauro Paoloni è confermato presidente, mentre Mario Anolli entra nel board come vicepresidente. Giuseppe Puccio, già direttore generale, assume anche la carica di amministratore delegato.

Il CdA è completato da Walter Mauro Ambrogi, Carlo Bianchi, Cristina Brambilla, Roberto Perico, Maria Teresa Guerra, Daniela Garroni, Luca Manzoni, Alberto Petranzan e Arianna Rovetto.
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