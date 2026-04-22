Negoziati USA-Iran, per Trump "possibili già da venerdì"

Marina militare, pianificato invio di 4 navi

(Teleborsa) - Negoziati Usa-Iran nel segno dello stallo: saltati infatti i colloqui previsti per per oggi con Trump che decide di estendere la tregua, in scadenza sempre oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e 'le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro'. Dopo una giornata avvolta nell'incertezza, il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad - inizialmente dato solo come temporaneamente sospeso - è stato 'rinviato a tempo indeterminato', scrive Axios citando fonti Usa.



Intanto, il New York Post, che cita un messaggio ricevuto dal presidente Usa afferma che i colloqui con l'Iran potrebbero essere "possibili" già venerdì.



Potrebbero essere necessari fino a sei mesi per liberare completamente dalle mine piazzate dagli iraniani lo stretto di Hormuz. È quanto ha comunicato il Pentagono al Congresso, aggiungendo che è improbabile che un’operazione del genere possa essere svolta prima della fine della guerra tra Usa e Iran. Lo scrive il Washington Post, riportando quanto riferito da un alto funzionario della Difesa durante un briefing classificato che si è svolto martedì scorso alla commissione Forze Armate della Camera.



L'eventuale tempistica, che significa che quindi l’impatto economico della guerra potrà durare almeno fino alla fine dell’anno e, spaventa in egual misura sia democratici che repubblicani, dal momento che se cosi fosse confermerebbe che i prezzi di petrolio e gas rimarranno elevati anche molto dopo l’eventuale accordo di pace.



Marina militare, pianificato invio di 4 navi - "La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine con un'unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all'interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l'Olanda e il Belgio", ha detto il Capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto a Cinque Minuti, in merito ad un'eventuale missione nello Stretto di Hormuz.



Intanto, il presidente francese, Emmanuel Macron annuncia su X che è morto il militare francese, Anicet Girardin, rimpatriato ieri dal Libano dove era rimasto gravemente ferito il 18 aprile scorso durante un 4

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