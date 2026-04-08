Accordo Usa-Iran, Trump: "Grande giornata per la pace mondiale"

Al via i negoziati venerdì a Islamabad: due settimane di tregua legate alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Il petrolio crolla, volano i mercati

(Teleborsa) - L'annuncio è arrivato a meno di due ore dallo scadere dell'ultimatum. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. "La ragione di tale decisione – ha scritto il presidente Usa in un messaggio sul suo social Truth – risiede nel fatto che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l'Iran, nonché la pace in Medio Oriente". L'accordo iniziale per il cessate il fuoco – ha fatto sapere Trump – è condizionato "all'apertura immediata, completa e sicura dello Stretto di Hormuz". La tregua, che include anche Israele, ha "effetto immediato" e vale anche per il Libano e "altrove".



Sebbene, in attesa dell'avvio delle trattative che inizieranno a Islamabad venerdì prossimo, lo Stretto di Hormuz resta chiuso, le dichiarazioni del presidente Usa sulla tregua in Iran hanno fatto tirare una boccata di ossigeno ai mercati, con le borse asiatiche e i future americani in volata mentre il petrolio registra una brusca frenata. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 95,67 dollari con una flessione del 15,30% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 93,93 dollari al barile con una riduzione del 14,03%.



La proposta di cessate il fuoco avanzata dal Pakistan, che ha svolto un ruolo chiave di mediazione, è stata approvata dalla guida suprema, Mojtaba Khamenei, grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, che ha esortato l'Iran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni.



Venerdì le trattative, che appaiono tutte in salita, partiranno dalla proposta in 10 punti presentata dall'Iran definita da Trump "una base concreta su cui intavolare le negoziazioni" per un accordo di pace "a lungo termine con Teheran, nonché la pace in Medio Oriente». Ma, secondo gli analisti i contorni dell'accordo non sono chiari né per quanto riguarda l'uranio arricchito né per lo Stretto di Hormuz. Nel suo piano in 10 punti l'Iran avrebbe confermato la richiesta della rimozione delle sanzioni, il controllo dello Stretto di Hormuz e l'accettazione da parte di Washington della possibilità di arricchire l'uranio.



Nel dettaglio il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà possibile, per due settimane, ma "previo coordinamento con le Forze Armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche", ha precisato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, e – secondo quanto si apprende – prevederà un pedaggio.



"Una grande giornata per la pace mondiale! L'Iran la vuole, ne ha abbastanza! E così anche tutti gli altri! Gli Stati Uniti d'America aiuteranno a gestire il traffico nello Stretto di Hormuz. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L'Iran potrà iniziare il processo di ricostruzione. Faremo rifornimento di ogni genere e resteremo lì ad aspettare per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso che andrà così. Proprio come la stiamo vivendo negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente!!!" ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti. "La questione dell'uranio iraniano sarà perfettamente risolta" ha poi detto Trump in un'intervista alla France Press, definendo l'accordo con l'Iran una "vittoria totale e completa. Al 100%. Senza alcun dubbio". "Una vittoria per gli Stati Uniti – gli ha fatto eco la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt – che il presidente Trump e le nostre incredibili forze armate hanno reso possibile. Dall'inizio dell'operazione Epic Fury, il presidente aveva stimato che l'operazione sarebbe durata 6-8 settimane. Grazie alle nostre incredibili capacità, abbiamo raggiunto e superato i nostri obiettivi militari in 38 giorni".



Sui media di stato iraniani, nel frattempo, la notizia è passata come un'umiliante ritirata di Trump. Di ritirata del presidente americano parlano già anche diversi commentatori Usa, secondo i quali Trump si conferma "Taco" ("Trump always chickens out", si tira sempre indietro).

















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