New York: al centro degli acquisti Ge Vernova

(Teleborsa) - Ottima performance per Ge Vernova , che scambia in rialzo del 13,62%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Ge Vernova mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,06%, rispetto a +2,18% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Ge Vernova è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.154,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.086,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.221,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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