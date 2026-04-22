New York: amplia il rialzo Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,72%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Advanced Micro Devices classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 305,8 USD e primo supporto individuato a 290,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 320,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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