New York: brusca correzione per Fair Isaac

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di analisi applicata , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Fair Isaac rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche complessive di Fair Isaac evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 880,9 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1.035,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 820,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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