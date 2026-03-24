Milano
17:35
43.370
+0,42%
Nasdaq
20:06
24.083
-0,44%
Dow Jones
20:06
46.286
+0,17%
Londra
17:40
9.965
+0,72%
Francoforte
17:35
22.637
-0,07%
Martedì 24 Marzo 2026, ore 20.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: brusca correzione per Etsy
New York: brusca correzione per Etsy
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 16.10
Scende sul mercato il
gestore di una piattaforma di e-commerce
, che soffre con un calo del 6,42%.
Condividi
Leggi anche
Etsy scivola in fondo al mercato di New York
Gap prima a rendere operativi pagamenti con AI di Gemini
eBay taglierà circa 800 posti di lavoro a livello globale
New York: brusca correzione per Constellation Energy
Titoli e Indici
Etsy
-7,26%
Altre notizie
New York: brusca correzione per Zscaler
New York: brusca correzione per Charter Communications
New York: brusca correzione per Axon Enterprise
Parigi: brusca correzione per Accor
Francoforte: brusca correzione per ThyssenKrupp
Francoforte: brusca correzione per Fresenius Medical Care
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto