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New York: brusca correzione per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Regeneron Pharmaceuticals
Retrocede molto la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,05%.
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