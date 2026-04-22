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New York: in bella mostra Masco

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra Masco
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nella produzione di prodotti per il miglioramento della casa e l'edilizia, che tratta in rialzo del 10,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Masco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Masco rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 74,88 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,92. L'equilibrata forza rialzista di Masco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 76,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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