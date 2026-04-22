New York: senza freni Coinbase Global

(Teleborsa) - Rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 210,9 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 201,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 197,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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