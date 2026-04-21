New York: profondo rosso per Coinbase Global

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che mostra un -5,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Coinbase Global mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 208 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 193,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 222,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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