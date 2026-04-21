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Coinbase Global scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Coinbase Global scambia in rosso a New York
Scende sul mercato la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che soffre con un calo del 5,97%.
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