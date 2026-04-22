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New York: TE Connectivity si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: TE Connectivity si muove verso il basso
Scende sul mercato il più grande fornitore di connettori elettrici al mondo, che soffre con un calo del 10,72%.
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