Milano 14:37
47.915 +0,03%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 14:37
10.487 -0,10%
Francoforte 14:37
24.244 -0,11%

Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Rosso per l'azienda aerospaziale italiana, che sta segnando un calo del 3,28%.
Condividi
```