Piazza Affari: andamento rialzista per Avio
(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Avio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Avio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,74 Euro. Primo supporto a 36,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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