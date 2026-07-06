Vola a Piazza Affari Avio

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda aerospaziale italiana , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Avio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 34,68 Euro, mentre i supporti sono stimati a 32,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 36,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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