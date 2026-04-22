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Piazza Affari: exploit di Caltagirone SpA
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 09.35
Seduta decisamente positiva per la
Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che tratta in rialzo del 6,41%.
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