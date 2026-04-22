Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon
(Teleborsa) - Sottotono la società leader nelle soluzioni uditive, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici rispetto all'indice.
Tecnicamente, Amplifon è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```