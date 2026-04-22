Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon

(Teleborsa) - Sottotono la società leader nelle soluzioni uditive , che passa di mano con un calo dell'1,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici rispetto all'indice.





Tecnicamente, Amplifon è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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