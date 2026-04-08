Piazza Affari: andamento sostenuto per Amplifon
(Teleborsa) - Avanza la società leader nelle soluzioni uditive, che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.
Lo scenario su base settimanale di Amplifon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,32 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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