Piazza Affari: scambi in positivo per ERG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di ERG rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo del primo produttore di energia eolica in Italia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 22,49 Euro. Supporto a 21,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 23,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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