Tinexta, assemblea approva bilancio 2025: perdita netta da riportare a nuovo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Tinexta , società quotata attiva nei servizi digitali per le imprese che ha però già avviato il percorso per il delisting, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e deliberato di riportare a nuovo la perdita netta di esercizio pari a 5,55 milioni di euro.



I risultati consolidati 2025 mostrano ricavi a 457 milioni (+3,7%), EBITDA adjusted a 103 milioni (-2,8%) e utile netto adjusted delle continuing operations a 35 milioni. La perdita netta complessiva di 46 milioni riflette principalmente componenti non ricorrenti e la riclassifica di Tinexta Defence tra le attività cessate.



Il free cash flow adjusted delle continuing operations è migliorato significativamente a 70 milioni (da 44 milioni nel 2024), mentre il debito finanziario netto si è ridotto da 322 a 240 milioni (2,33x EBITDA adjusted).

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