Monnalisa, l'assemblea approva il bilancio 2025
(Teleborsa) - L'assemblea di Monnalisa, holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, si è riunita
in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria per l’Approvazione del Bilancio 2025.
In particolare, l’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 16 marzo 2026, ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi euro 3.991.732, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.
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