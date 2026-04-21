Mediocredito Centrale, assemblea approva bilancio 2025. Si riunirà per nomina CdA

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci di Mediocredito Centrale, partecipato al 100% da Invitalia e quindi indirettamente dal MEF, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberando di destinare l'utile 2025, quanto a 2.042.569,62 euro, a riserva legale e, quanto 38.808.822,73 euro, a riserva straordinaria. Nei prossimi giorni l'assemblea si riunirà nuovamente per la trattazione e le conseguenti deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione.

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