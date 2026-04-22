Geox, assemblea approva bilancio 2025 con perdita riportata a nuovo. Di Giovanni confermato AD

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Geox ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio. L'assemblea ha inoltre confermato la nomina di Francesco Di Giovanni quale consigliere – già cooptato il 23 luglio 2025 – sino alla scadenza del CdA in carica prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. Il CdA riunitosi a conclusione dell'assemblea ha confermato Di Giovanni nella carica di amministratore delegato.



L'assemblea ha approvato una modifica al compenso annuale degli amministratori e autorizzato l'acquisto di azioni proprie fino al 10% del capitale sociale per 18 mesi, con finalità limitate ai piani di stock option e stock grant.



(Foto: © tang90246 / 123RF)

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