A Londra, forte ascesa per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari , che scambia in rialzo del 4,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,99 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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