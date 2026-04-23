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A Londra, forte ascesa per Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
A Londra, forte ascesa per Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che scambia in rialzo del 4,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,99 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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