Milano 11:18
47.874 -0,06%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:18
10.499 +0,01%
Francoforte 11:18
24.307 +0,15%

Crolla a Londra Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Reckitt Benckiser Group
In forte ribasso il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che mostra un -6,63%.
Condividi
```