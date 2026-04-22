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/ Londra: JD Sports Fashion in forte calo
Londra: JD Sports Fashion in forte calo
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In breve
22 aprile 2026 - 09.50
A picco il
rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che presenta un pessimo -4,5%.
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