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Londra: JD Sports Fashion in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: JD Sports Fashion in forte calo
A picco il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta un pessimo -4,5%.
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