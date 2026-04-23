Milano 9:34
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Dow Jones 22-apr
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Londra 9:34
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

La giornata del 22 aprile è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in calo a 47.785.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 48.508 con primo supporto visto a 47.424. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 47.063.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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