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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,34%

Il Nasdaq-100 prende il via a 26.844,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,34%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,34%, dopo un'apertura a 26.844,61.
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