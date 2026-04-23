Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:19
26.935 -0,01%
Dow Jones 18:19
49.417 -0,15%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)

Il DAX termina gli scambi a 24.155,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 24.155,45 punti.
Condividi
```