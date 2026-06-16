Milano 17:35
52.433 +1,15%
Nasdaq 22:00
29.968 -1,89%
Dow Jones 22:04
52.000 +0,64%
Londra 17:35
10.494 +0,61%
Francoforte 17:35
24.910 +0,07%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,07%

Il DAX chiude a 24.910,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,07%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,07%, terminando le negoziazioni a 24.910,41 punti.
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