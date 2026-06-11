Milano 17:35
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Nasdaq 19:18
28.669 +0,56%
Dow Jones 19:18
50.150 +0,46%
Londra 17:35
10.304 +0,48%
Francoforte 17:35
24.210 +0,06%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%

Il DAX chiude a 24.209,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 24.209,71 punti.
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