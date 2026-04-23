Carburanti, Assotir: Governo finalmente ha assunto impegno a fronteggiare crisi

Donati, positivo l’incontro con il viceministro Rixi, ulteriori sviluppi già nei primi giorni di maggio

(Teleborsa) - “Finalmente il Governo ha manifestato la volontà di fronteggiare in via prioritaria l’emergenza del caro-energia, anche attraverso un prossimo incontro a Palazzo Chigi”. Così Claudio Donati, Segretario Generale di Assotir, in seguito all’incontro tra il viceministro Edoardo Rixi e le Associazioni dell’Autotrasporto, tenutosi ieri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “L’Esecutivo – ha proseguito Donati – ha annunciato che intende individuare le risorse necessarie per finanziare un taglio lineare delle accise, per i veicoli pesanti con motorizzazioni Euro V e VI. Assotir accoglie positivamente l’impegno, assunto ai massimi livelli, di sostenere l’autotrasporto italiano in una fase di profonda crisi”.



Il Segretario Generale di Assotir sottolinea che nella stessa direzione vanno anche le dichiarazioni rese ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Riteniamo un’ulteriore conferma di questo impegno il fatto che il ministro Giorgetti abbia ipotizzato, in caso di mancato accordo a livello europeo, che l’Italia possa procedere autonomamente per fronteggiare le varie emergenze che il mondo delle imprese sta subendo a causa dello shock energetico”.



L’Associazione degli Autotrasportatori si dice fiduciosa anche sui tempi: “Ci attendiamo ulteriori sviluppi, tendenzialmente, entro i primi giorni di maggio”, conclude Donati.

Condividi

```